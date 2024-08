Kim Yeji tem 31 anos, é atleta de tiro e tem conquistado o público nos Jogos Olímpicos. A atleta sul-coreana, originária de Danyang, tem impressionado não só pelo talento, mas também pelo seu estilo e carisma. Em Paris, já conquistou a medalha de prata na prova de 10 metros de pistola de ar, no domingo, tendo perdido o ouro para a sua companheira de equipa, Oh Ye Jin, de 19 anos.

O que tem feito com que se destaque, além da conquista olímpica, é a atitude focada e ao mesmo tempo descontraída com que compete. As imagens de Yeji com uma mão no bolso, uns óculos especiais e um elefante de peluche pendurado têm-se tornado virais nas redes sociais.

Vários têm sido os utilizadores do X (antigo Twitter) que comparam a sua figura à de uma personagem de um filme de ação, de uma qualquer obra de Quentin Tarantino e até uma heroína do mundo cyberpunk. E não são apenas anónimos que têm falado da atleta: até Elon Musk já usou a sua própria rede social para dizer que Kim Yeji “devia ser escolhida para um filme de ação” e que “não precisaria de atuar”.

She should be cast in an action movie. No acting required! — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2024

Um vídeo mais antigo da atleta a competir no Azerbaijão em maio também tem sido muito comentada nos últimos dias. Na gravação, Kim usa um boné virado para trás e olha fixamente para o alvo através de um par de óculos especializado, que ajuda os atletas a concentrarem-se no alvo.

A conquista da medalha de prata de Yeji fica apenas ofuscada pelo ouro que conseguiu em maio na prova dos 25 metros que decorreu no Azerbaijão. Após o evento, durante o qual bateu o recorde mundial, afirmou em entrevista que “não havia nada para melhorar” antes de Paris, segundo a NBC News. “Não sinto nenhuma pressão”, acrescentou ainda.

You dropped this, Kim Yeji: ???? ????: Korean Sport & Olympic Committee pic.twitter.com/eCNGrNP7os — The Olympic Games (@Olympics) August 1, 2024

Sobre a sua companheira de equipa, Oh Ye Jin, de quem também é colega de quarto na Vila Olímpica, de acordo com a Associated Press, Kim disse que a vê como uma irmã. “Quero sempre cuidar dela e estar sempre lá para ela. Quando ela ganhou a medalha de ouro fiquei extremamente feliz”, contou à agência de notícias. “Não a vejo como minha rival. Este é um grande palco, Os Jogos Olímpicos, e ganhámos o ouro e a prata. Quando ganhamos essas medalhas, ficamos muito orgulhosos de sermos coreanos”, acrescentou.

Kim, que é uma atleta estreante nos Jogos Olímpicos, volta a competir na próxima ronda de qualificação dos 25 metros esta sexta-feira.