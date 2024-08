Um incêndio num autocarro esta quinta-feira de manhã no Itinerário Principal (IP) 3, junto a Souselas, em Coimbra, levou ao corte de trânsito no sentido Viseu-Coimbra, afirmou fonte da Proteção Civil. Via já foi reaberta ao trânsito nos dois sentidos.

O autocarro ardeu por completo na sequência do incêndio, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra. O incêndio já está controlado, não tendo sido registados quaisquer feridos, confirmou o Observador junto de fonte do mesmo comando. O alerta foi dado perto das 9h00.

Segundo a Proteção Civil , o ficou trânsito esteve “completamente cortado” no sentido Viseu-Coimbra do IP3, devido à presença de “muitos detritos na via” e à necessidade de “retirar o autocarro” do local.

No terreno, encontram-se 22 homens, apoiados por seis viaturas, de três corporações de bombeiros do concelho de Coimbra e GNR.