O pedido de Donald Trump para o tribunal nova iorquino levantar a ordem de silêncio que lhe foi imposta foi recusado esta quinta-feira. A ordem de silêncio refere-se ao caso de pagamentos irregulares à atriz Stormy Daniels em 2016 e impede o candidato republicano à Casa Branca de falar publicamente sobre os procuradores, magistrados e as suas famílias.

O juíz Juan Merchan impôs a ordem de silêncio ao ex-Presidente no final de março, devido aos comentários que Trump fez sobre um magistrado e a sua filha na sua rede social, Truth Social. Contudo, partes desta ordem acabaram por ser levantadas depois da condenação em tribunal, no final de maio.

Donald Trump foi considerado culpado de 34 crimes relacionados com falsificação de documentos para ocultar um pagamento de Daniels. O objetivo era impedi-la de falar sobre um antigo encontro sexual enquanto Trump concorria à Casa Branca pela primeira vez.

Entretanto, os advogados do antigo Presidente apresentaram um recurso no tribunal de Nova Iorque, para que a ordem de silêncio fosse levantada na sua totalidade, pedido esse que foi recusado esta quinta-feira. “Contrariamente às alegações do peticionário, as provas apresentadas em oposição à sua moção no Supremo Tribunal demonstram que as ameaças recebidas pelos funcionários do Ministério Público após o veredito do júri continuaram a representar uma ameaça significativa e iminente”, pode ler-se no documento do tribunal, citado pela CNN.

A decisão foi tomada pelo Departamento de Apelos, que confirmou que Juan Merchan pode manter a ordem de silêncio inalterada. Apesar de Donald Trump já ter sido considerado culpado, o caso continua a levantar ondas. Para além do recurso à ordem de silêncio, a defesa do ex-Presidente também tinha pedido que lhe fosse atribuída a imunidade parcial, segundo uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça norte-americano.

Este pedido foi mais bem-sucedido: Juan Merchan aceitou avaliar o pedido da defesa, adiando a leitura da sentença para o dia 18 de setembro.