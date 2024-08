A Câmara Municipal de Proença-a-Nova vai investir mais de 1,7 milhões de euros na reabilitação da Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca.

“O projeto centra-se na melhoria das condições existentes, principalmente com a requalificação de salas de aula, laboratórios, balneários, espaços sociais, como a biblioteca, e de convívio (áreas de recreio), dotando-as de um conjunto de mobiliário e equipamentos renovados”, explicou, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

O projeto de requalificação das instalações da Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca, em Proença-a-Nova, no valor de 1.760.623 euros, surge no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“A intervenção tem ainda como objetivo tornar as instalações escolares mais funcionais e eficientes energeticamente, não descurando fatores de inclusão social e combate à pobreza e a qualquer tipo de discriminação, particularmente no acesso ao ensino”, refere a autarquia.

Neste âmbito, toda a iluminação da escola vai ser substituída por luzes LED e vão ser instalados painéis fotovoltaicos para produção de energia.

De acordo com a Câmara de Proença-a-Nova, os três blocos mais antigos daquele estabelecimento de ensino vão ser revestidos com sistemas de capoto, “para melhor isolamento térmico dos espaços, entre outras remodelações a executar”.

Segundo o projeto, vão ser feitas requalificações em larga escala em todo o espaço escolar, com reformulação e criação de estruturas de betão, fornecimento de estruturas metálicas, aplicação de revestimentos, remoção de infraestruturas elétricas, instalação de novos equipamentos e trabalhos de serralharia e de pintura um pouco por todo o edifício.