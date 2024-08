A Câmara Municipal de Santarém vai requalificar o acesso norte da cidade, entre as portagens da Autoestrada A1 e o hipermercado Continente, com a construção de duas rotundas e uma faixa de rodagem com três vias.

Segundo um documento da autarquia a que a Lusa teve acesso, esta requalificação é vista como necessária para adaptar aquele espaço “à nova realidade do concelho de Santarém” e responder “ao aumento populacional que se tem verificado naquela zona do concelho”.

Assim, o município pretende melhorar os acessos da Avenida Francisco Sá Carneiro, através da construção de uma rotunda de articulação, entre a Nacional 3 e a Circular Urbana de Santarém.

Está também prevista a construção de uma faixa de rodagem com três vias (duas de entrada e uma de saída), um novo troço de ciclovia e ainda um novo acesso à Circular Urbana D. Luís I (designada “Rua O”).

Segundo o vice-presidente da autarquia, João Leite, esta requalificação será feita de forma faseada, sendo que na primeira fase irão ser implementadas “um conjunto de intervenções do espaço público” com investimentos a rondar os 1,2 milhões de euros.

De acordo com o autarca, o objetivo é que aquela avenida “tenha dignidade, com passeios, ciclovias e duas vias de entrada e uma via de saída”.

Este projeto é importante para a regeneração urbana da cidade”, concluiu o vereador, na reunião de Câmara de quinta-feira, 1 de julho, onde o projeto foi aprovado por unanimidade.

Segundo o autarca, este investimento resulta de uma parceria entre entidades públicas e privadas e o município espera, em 2025, começar as obras da segunda fase do projeto, que vão incidir entre o pingo doce e a rotunda do continente.