O novo conselho de administração da Companhia das Lezírias, encabeçado pelo antigo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e deputado eleito pela Aliança Democrática, Eduardo Oliveira e Sousa, tomou posse na quinta-feira, foi anunciado.

O novo conselho de administração é presidido por Eduardo Oliveira e Sousa, que foi presidente da CAP entre 2017 e 2023 e eleito deputado pela Aliança Democrática (AD) pelo círculo eleitoral de Santarém nas eleições de março deste ano, refere um comunicado.

Na sua carreira, Eduardo Oliveira e Sousa passou ainda pela Direção Agrícola da Estação Zootécnica Nacional, pela Escola Superior Agrária de Santarém, pela Direção Agrícola da Sucral e pela Direção Executiva e Representante do Estado na Associação de Regantes do Vale do Sorraia.

Como vogais, o novo conselho de administração da Companhia das Lezírias conta com a também ex-deputada Sónia Ferreira e com o empresário Rui Veríssimo Batista.

A primeira, licenciada em Relações Internacionais e com mestrado em Gestão, é vereadora na Câmara Municipal de Benavente, tendo experiência profissional nos setores das energias renováveis, da comunicação e formação e experiência na secretaria de Estado do Desporto e Juventude.

Já Rui Veríssimo Batista é agricultor, gestor da Conqueiros Invest e presidente da Associação de Regantes de Campilhas e Alto Sado, sendo vogal da FENAREG da direção da Associação de Desenvolvimento Local Terras Dentro.

A Companhia das Lezírias é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, sendo a maior exploração agropecuária e florestal em Portugal. A empresa gere também, desde agosto de 2013, a Coudelaria de Alter e a Coudelaria Nacional.