Não foi a melhor despedida, mas Andy Murray não fugiu ao que tinha prometido. Nesta quinta-feira Andy Murray retirou-se do ténis, após a eliminação frente à equipa norte-americana de pares. Despediu-se através da rede social X, com um toque de humor: “De qualquer maneira, nunca gostei de ténis”.

Never even liked tennis anyway.

— Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024