Pelo menos 11 pessoas morreram esta sexta-feira, em Manila, num incêndio que destruiu um edifício na “Chinatown” da capital das Filipinas, disseram as autoridades locais.

Os bombeiros encontraram os 11 corpos no interior do edifício de cinco andares, com lojas no rés do chão e apartamentos nos pisos superiores, indicaram, em comunicado.

O incêndio, que começou no bairro de Binondo, em Manila, demorou duas horas a ser controlado, acrescentaram.

A causa do incêndio e a identidade das vítimas eram ainda desconhecidas ao fim da manhã em Manila.