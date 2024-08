A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) nomeou um novo conselho de administração para a Unidade Local de Saúde (ULS) Viseu Dão Lafões que tem como presidente António Sequeira.

Segundo um despacho da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), assinado por António Gandra D’Almeida, a que a agência Lusa teve acesso, António José Costa Sequeira foi designado presidente do conselho de administração da ULS Viseu Dão-Lafões.

O novo diretor clínico para a área dos cuidados de saúde hospitalares é Luís Miguel Veiga Pais Nunes e a diretora clínica para a área dos cuidados de saúde primários é Rita Maria Ferreira Figueiredo.

Do conselho de administração da ULS Viseu Dão Lafões fazem ainda parte, como vogal executivo, Luis Manuel Chaves Soveral Botelho e, enquanto enfermeiro diretor, João António Dias Gabriel.

“Luís Manuel Chaves Soveral Botelho exerce funções como vogal executivo com o pelouro financeiro”, lê-se no documento que refere que a designação foi feita “após prévia articulação e concordância do membro do Governo responsável pela área das finanças”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O despacho também autoriza Luís Nunes e Luís Soveral Botelho a exercer a atividade de docência em estabelecimentos de ensino superior público ou de interesse público, caso não colida com o exercício das funções para as quais estão a ser designados.

O despacho, com data de 1 de agosto, mas que ainda não foi publicado em Diário da República, autoriza “os designados Luís Miguel Veiga Pais Nunes e Rita Maria Ferreira Figueiredo a optar pelo vencimento do lugar de origem”.

O conselho de administração cessante, presidido por Nuno Duarte pediu a demissão em 13 de junho, por “quebra de confiança política” na sequência de declarações da ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

O novo presidente do conselho de administração, António Sequeira, segundo o despacho, é licenciado e tem mestrado em Gestão e, entre outras, formações e cursos de especialização em Administração Hospitalar e Gestão Pública.

Nascido em 1966, António Sequeira foi presidente do conselho diretivo do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo, de Cantanhede (distrito de Coimbra) e diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Pinhal Interior Norte, entre outras cargos desenvolvidos.

O novo diretor clínico, Luís Nunes, formou-se na Faculdade de Medicina de Lisboa, com internato geral no Hospital de Santa Maria e internato complementar de cardiologia no Hospital de São Teotónio, em Viseu. Trabalha “em dedicação exclusiva de 42 horas, no Hospital de São Teotónio com períodos de consulta externa, enfermaria, Cuidados intensivos Cardíacos e Hemodinâmica”.

A diretora clínica para os cuidados de saúde primários, Rita Figueiredo, tem formação em liderança executiva na administração pública e em Gestão de Direção de Serviços de Saúde e é médica assistente de Medicina Geral e Familiar desde 2000.