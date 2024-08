Ninguém pára Remco Evenepoel. Duas semanas depois de ter terminado a Volta a França no pódio, na estreia, e com direito a vestir a camisola da juventude e a conquistar uma etapa, o belga continuou a mostrar todo o seu domínio em terras gaulesas. Nem mesmo num contrarrelógio em que a chuva foi rainha e numa prova de fundo cheia de candidatos deu hipóteses à concorrência.

Recuando uma semana, até ao primeiro dia oficial de Jogos Olímpicos de Paris, não era surpreendente ver Evenepoel terminar o contrarrelógio no primeiro lugar do pódio. O belga é, atualmente, o melhor contrarrelogista do mundo, pelo que tinha de ser considerado o principal favorito. Contudo, a forte chuva que caiu em Paris durante o dia podia causar surpresas. Não foi o caso. O corredor de 24 anos dominou a prova e terminou com 15 segundos de vantagem para o italiano Filippo Ganna, referência na categoria.

OLYMPIC CHAMPION TIME TRIAL, PARIS 2024!!????????????????

There is no bigger honor than bringing the Golden Medal home and to become an Olympic Champion. ????????????????

So much emotions going through my body. Thank you so much to everyone for the incredible support. ????????❤️

Big congrats to Wout… pic.twitter.com/m07tFtfcQb

— Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) July 27, 2024