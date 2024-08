No nono dia dos Jogos Olímpicos de Paris a atenção centra-se na vela, no atletismo e no ciclismo. É aí que vão estar os portugueses que este domingo, 4 de agosto, entram em ação. O dia começa com Bazolo e termina com as meias-finais dos 1.500 metros onde estará Isaac Nader.

Logo pelas 9h55 Lorene Bazolo disputa a qualificação dos 200 metros na pista do Stade de France. Bazolo entra logo na primeira ronda, onde estará Julien Alfred, a vencedora surpresa dos 100 metros, vinda da ilha caribenha Santa Lúcia. A jamaicana, número um mundial, Shericka Jackson entra na terceira qualificativa, a mesma da britânica Daryll Neita. Gabriela Thomas, dos Estados Unidos, estará na segunda qualificativa.

Depois de Bazolo, nas pistas do Stade de France entrará, a partir das 11h35, Fatoumata Diallo na ronda 1 da qualificação nos 400 metros barreiras. E mais tarde, às 18h05, acontecerá a qualificação para os 400 metros terá João Coelho na ronda 1.

No final do dia, às 20h1o, Isaac Nader corre nas meias-finais de 1.500 metros. A prova de qualificação que deu acesso às meias-finais não deixou o atleta satisfeito. Citado pela Lusa declarou, no final da prova, que “taticamente foi horrível, foi uma corrida muito má da minha parte, felizmente tenho qualidades para passar tranquilamente. Saio um bocadinho mais desgastado do que era suposto, mas não caí, graças a Deus, isso era também importante”.

Isaac Nader já teve, assim, a experiência dos Jogos. O mesmo não aconteceu com Daniela Campos que entra na prova de estrada de ciclismo a partir das 13 horas. Isto depois de Rui Costa e Nelson Oliveira terem ficado, na respetiva prova, no 45.º e 33.º lugares.

Outra estreia acontecerá na vela, com Mafalda Pires de Lima, que fará as primeiras quatro regatas de kitesurf, uma modalidade que entra, pela primeira vez, nos Jogos de Paris.

E, ainda na vela, Eduardo Marques continua a disputar um lugar de acesso à regatas das medalhas (os 10 primeiros lugares dão acesso a essa regata). Depois de no sábado ter vencido a sexta regata, subiu a nono lugar da classe Dinghy masculino (Ilca 7). Faltam quatro regatas nas qualificações. Este domingos disputam-se a sétima e a oitava, a partir das 11h05.

Diogo Costa e Carolina João, que estão em 16.º na geral do dinghy misto da vela, e fazem este domingo a quinta e sexta regatas, a partir das 16h05.

Além dos portugueses há outros focos de interesse este domingo nos Jogos Olímpicos de Paris. Haverá medalha no golfe, na individual masculina. E no Grande Prémio Especial dressage individual (no torneio equestre). Depois deste sábado se ter conhecido os vencedores no ténis de mesa individual feminino, este domingo é a vez de se atribuírem medalhas no masculino. Mas as atenções viram-se para a final de ténis masculina, com o jogo grande entre Djokovic e Alcaraz, um mês depois de se terem defrontado em Wimbledon.

Ainda haverá medalhas no tiro com arco e no tiro (skeet) e várias medalhas no boxe e no badminton.

No Arena Bercy, acontecerá a prova final das paralelas assimétricas (na qual Biles ficou fora), com a argelina Kaylia Nemour a ter aspirações. Compete com a norte-americana Sunisa Lee (bronze em Tóquio), a belga Nina Derwael (ouro em Tóquio), com a jovem chinesa (16 anos) Yihan Zhang, com a italiana Alice D’Amato, com a britânica Rebecca Downie, com a alemã Helen Kevric e com a chinesa Qiyun Qiu. E na ginástica artística masculina disputam-se as medalhas nas argolas e no salto.

Provas grandes no atletismo. Vão atribuir-se as medalhas no salto em altura feminino, no lançamento do martelo masculino e nos 100 metros masculinos.

Termina o torneio de natação, onde se coroaram novos reis e rainhas. Acontecerá a final dos 50 metros livre feminino, onde estará a sueca Sarah Sjoestroem, que já marcou novo recorde olímpico. Haverá ainda a final dos 1.500 metros livres masculino e as estafetas 4×100 metros de estilos mistos masculino e feminino.