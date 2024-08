Cinco grávidas foram transportadas de hospitais públicos para privados no sábado e no domingo, dias em que seis serviços de urgência de ginecologia/obstetrícia de Lisboa e Vale do Tejo estiveram encerrados, indicou esta segunda-feira a tutela.

Segundo um balanço feito à Lusa pelo Ministério da Saúde, que cita o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), as grávidas foram transportadas para hospitais privados com os quais o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem protocolo, nomeadamente CUF Descobertas, Luz Saúde Lisboa e Lusíadas Lisboa.

Citando dados da Direção-Executiva do SNS, a tutela adianta que no mesmo fim de semana nasceram 146 bebés nas maternidades públicas da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Desse total, 35 bebés nasceram em hospitais que tinham os serviços de urgência de ginecologia/obstetrícia encerrados, mas cujas grávidas estavam internadas em enfermaria ou foram referenciadas pela linha telefónica SNS Grávida, acessível através do mesmo número do SNS 24 (808 24 24 24): Almada (7 bebés), Amadora/Sintra (13), Setúbal (2), São Francisco Xavier/Lisboa (8) e Loures (5).