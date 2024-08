O festival Aroma Cósmico, em Paredes, inicialmente previsto para o segundo fim de semana de junho, foi adiado para 12, 13 e 14 de setembro, prometendo-se um cartaz alargado com 10 novos artistas, segundo a organização.

O evento, que foi adiado devido ao mau tempo ocorrido nas datas iniciais, destacou agora a banda HHY & The Macumbas, que será a anfitriã da cerimónia de abertura.

“Kinbotte, os gémeos Sepehr e Soheil com a sua dupla Peyvand, Peter Mør, Van Dingo, Diøgo, Dr. Varito, Mother Jupiter, Mya e Yannick são as novidades do palco Atmos e Vivax é a nova confirmação do palco Cosmos”, assinalou a organização, em comunicado.

O festival contará com dois palcos e vai decorrer num recinto apelidado “Vale Cósmico”, localizado na localidade de Parada de Todeia, em Paredes, no distrito do Porto.

No dia de abertura atuarão Antonov, HHY & The Macumbas live band, Lothar Methouse, Oxcia Syndor, Tiago e Vivax & Ana Pacheco

Para o segundo dia, o cartaz reserva Alexandre Centeio ‘live’, Blackfire Soul, Dr. Varito, Enko, Kinbotte ‘hybrid set’, Manu, Maria Callapez, Mother Jupiter ‘live’, Peter Mør, Soul Lazh ‘live’, Titus-J & DJ Paços, Van Dingo e Yassine.

No derradeiro dia do festival atuarão Aäg, Diøgo, Edward Bei ‘live’, Gusta-vo, Logi Uz ‘live’, Luisa, Mimi, Mind Archives, Mya, Peyvand ‘live’, Solid Funk, Viktor Flores e Yannick.

Segundo a organização, o local conta com parque de campismo, muitas árvores, praia fluvial, parque de caravanas, área de alimentação e “alguns segredos naturais que tornam o local tão especial”.