Os Jogos Olímpicos chegam ao 10.º dia que arranca com a prova de triatlo onde na estafeta mista estará a equipa nacional composta por Ricardo Batista, Melaine Santos, Vasco Vilaça e Maria Tomé.

Isto se a prova se realizar, já que as águas do Sena têm “chumbado” em alguns dias nos testes de qualidade, isso mesmo aconteceu este fim de semana. São as mesmas águas que estarão na origem da doença de uma triatle belga.

A prova de triatlo deve começar às 7 horas. Já garantiu diploma em Portugal na prova masculina. No triatlo feminino Maria Tomé ficou no 11.º lugar e Melanie Santos no 45.º.

João Coelho voltará à pista do Stade de France para a prova de repescagem nos 400 metros a olhar para uma meia final, às 10h20. Uns minutos depois (por volta das 10h55), Cátia Azevedo tenta a sua sorte nas qualificações dos 400 metros, estando colocada na ronda 1.

Uma hora mais tarde (11h50), Lorene Bazolo, na prova de repescagem, tenta chegar às meias finais dos 200 metros que se realizam ao final do dia (19h45).

Irina Rodrigues estará na final do lançamento do disco a partir das 19h30. Foi na sexta-feira que a atleta atingiu a sua melhor marca na qualificação do lançamento do disco: 62,90 metros, terminando no quinto lugar do Grupo B. No quadro combinado, Irina ficou com o 10.º melhor registo, e assim apurou-se para a final.

Num outro ponto de Paris, a partir das 14 horas, a equipa portuguesa masculina de ténis de mesa tenta o apuramento. Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Geraldo defendem as cores nacionais. Nos individuais, Marcos Freitas e Tiago Apolónia foram, ambos, afastados na respetiva primeira ronda.

Em Versailles vai estrear-se nestes Jogos Olímpicos Duarte Seabra, na qualificação de obstáculos do torneio equestre, a partir das 14h45.

Os olhos voltam-se, esta segunda-feira, 5 de agosto, para Marselha, onde na vela Eduardo Marques realiza, a partir das 13h40, as duas últimas regatas de apuramento à regata das medalhas (medal race). Está em terceiro ao fim de oito regatas. Tem de ficar no top 10 para ir à disputa das medalhas.

Mafalda Pires de Lima, que está na 14.ª posição na competição de kitesurf, vai fazer, esta segunda-feira, mais quatro regatas , de um total de 16 antes da disputa pelas medalhas.

A partir das 16 horas, Diogo Costa e Carolina João, que estão na quarta posição, realizam mais duas regatas.

O dia olímpico vai voltar a ver Simone Biles nos dois últimos aparelhos da ginástica artística: trave e solo. Simone Biles já foi ouro individual no salto e no geral (all around), e garantiu o ouro para os Estados Unidos no all around por equipas. Rebeca Andrade também estará nos dois aparelhos, mas já admitiu que o solo não será mais uma aposta, admitindo que abandonará este aparelho depois dos Jogos de Paris: “O solo é o aparelho mais difícil para mim. É pesado para as minhas pernas, meus joelhos… São dores de cabeça que não preciso ter mais. Não preciso provar mais nada para ninguém, já fiz tudo o que eu queria”, declarou, citada pelo portal Terra.

Na ginástica artística ainda se realizam as finais masculinas das barras paralelas e da barra fixa. O vencedor do all around individual, o japonês Shinnosuke Oka, vai estar nas duas.

Ainda há medalhas para distribuir no badminton, com os torneios individuais, no tiro, e em slalom de canoagem, tal como em ciclismo de pista, basketball (3×3) e surf.

No atletismo, para as medalhas, decorre a final do salto à vara masculino (com o detentor do recorde mundial, o sueco Armand Duplantis, a tentar o ouro), a final de lançamento do disco (com Irina Rodrigues), a final dos cinco mil metros feminina e os 800 metros femininos.

Realiza-se esta segunda-feira as meias finais do torneio de futebol masculino, com o Marrocos-Espanha e o França-Egito. E é o dia em que começa o ciclismo de pista e o torneio de escalada.