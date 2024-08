A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova vai requalificar e transformar a antiga Pousada da Juventude numa residência de estudantes, num investimento superior a 1,2 milhões de euros.

“É um investimento determinante para aumentar a oferta de camas para estudantes, nacionais e internacionais, que vêm estudar para o nosso concelho”, explicou, em comunicado, o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

O Bio Campus Cilento é um projeto inovador de alojamento estudantil a preços acessíveis que foi aprovado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Trata-se de um investimento total de 1.284.227 euros (mais IVA), com um financiamento de 963.170 euros, assegurando a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova uma verba 321.056 euros, excluindo o IVA, o que pressupõe uma percentagem de 25%.

O projeto consiste na requalificação e adaptação do edifício da Pousada da Juventude de Idanha-a-Nova, situada na zona história da vila, numa residência de estudantes com 38 camas disponíveis.

“O Bio Campus Cilento tem este nome em homenagem à primeira biorregião do mundo, criada em Itália, para que a partir de Idanha possamos proporcionar oportunidades de cooperação aos estudantes no quadro da Rede Internacional de biorregiões”, referiu o autarca deste município do distrito de Castelo Branco.

O projeto é promovido pela Câmara de Idanha-a-Nova, em consórcio com a Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova do Instituto Politécnico de Castelo Branco, o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova, e a Food4Sustainability — Associação para a Inovação no Alimento Sustentável.

“O objetivo é o de que o Bio Campus Cilento não seja apenas uma Residência de Estudantes, mas também um espaço de oportunidade para a formação, para a cooperação e para o empreendedorismo, indo ao encontro da estratégia da biorregião de Idanha-a-Nova, considerada a melhor da Europa em 2023″, sintetizou Armindo Jacinto.

O Bio Campus Cilento deve estar concluído em 2026 e vai oferecer ainda espaços coletivos de trabalho, como espaços de co-working, destinados à aceleração de ideias que promovam o empreendedorismo estudantil, e uma oferta de dinâmicas culturais e desportivas.