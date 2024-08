O PSD realiza no sábado a sua tradicional ‘rentrée’ no Porto Santo, com um comício para “reforçar a união e mobilização rumo aos desafios que se avizinham”, nomeadamente as autárquicas de 2025.

“Depois de superadas as expectativas na grande Festa da Herdade do Chão da Lagoa, realizada no passado dia 21 de julho, é na ilha do Porto Santo que os social-democratas concentram as suas atenções para mais uma grande rentrée política […], no próximo dia 10 de agosto, a partir das 21h30, no centro da cidade”, lê-se numa nota divulgada pelo partido.

Na nota é referido que o líder dos sociais-democratas madeirenses, Miguel Albuquerque, que é também presidente do governo regional, pretende aproveitar o momento para “reforçar a união e mobilização rumo aos desafios que se avizinham — e, em particular, na vitória que se pretende alcançar nas autárquicas do próximo ano”.

O PSD governa em sete dos 11 municípios da Madeira, incluindo o Funchal, enquanto o PS lidera as autarquias de Machico, Ponta do Sol e Porto Moniz. O CDS-PP está à frente da câmara de Santana.

Na nota, o PSD acrescenta que Miguel Albuquerque também quer “reconhecer o trabalho dos militantes” e salientar que o partido mantêm-se “na liderança governativa da região, tendo por base um Programa de Governo que beneficia a população em geral”.

Cumprindo a tradição, esta festa conta com intervenções políticas que deverão reiterar o compromisso do partido para com todos os cidadãos, sublinhando-se o trabalho que é para continuar a dinamizar na ilha do Porto Santo, contando, para esse efeito, com a confiança e o contributo fundamental de todos os porto-santenses”, lê-se ainda na nota.

Esta ‘rentrée’ acontece num ano marcado por eleições regionais antecipadas, que se realizaram em 26 de maio, provocadas pela demissão do presidente do governo regional, na sequência de uma investigação judicial relacionada com suspeitas de corrupção que resultou na sua constituição de arguido.

Nas eleições de maio, o PSD pela primeira vez não conseguiu assegurar uma maioria no parlamento regional, que ficou composto por 19 deputados social-democratas, 11 do PS, nove do JPP, quatro do Chega, dois do CDS-PP, ocupando a IL e o PAN um lugar cada.

Posteriormente, o PSD celebrou um acordo parlamentar com o CDS-PP e teve de consensualizar o Programa do Governo com o Chega, a IL e o PAN. O PS e o JPP recusaram o convite do executivo madeirense para negociar.

O Orçamento Regional para 2024 teve igualmente de ser consensualizado com a oposição.

Nesta altura do ano, o Porto Santo, conhecido como a Ilha Dourada devido à sua praia de areia amarela e fina com nove quilómetros de extensão, é o destino de férias preferencial dos madeirenses e aumenta exponencialmente a sua população.