Depois de terem estado em Paris para assistir a diversas provas dos Jogos Olímpicos, a família real espanhola já está em Palma de Maiorca para as tradicionais férias de verão. Na noite de domingo, dia 4 de agosto, os reis Felipe VI e Letizia, a rainha Sofia, a princesa Leonor, a infanta Sofía e a princesa Irene da Grécia — tia do atual soberano espanhol — fizeram a primeira aparição pública em conjunto.

Pelas 21h (hora de Madrid), a família chegou ao restaurante Mia, no porto de Portitxol. Enquanto a infanta Sofia empurrava a cadeira de rodas da tia-avó, a princesa Leonor fazia o mesmo com Tatiana Radziwill, amiga próxima da rainha Sofia, que tal como a irmã desta também apresenta dificuldades de mobilidade.

O “efeito Leonor”

Para este que foi o primeiro jantar em família, tanto a rainha Letizia como as duas filhas escolheram usar visuais veranis, compostos por vestidos sapatos abertos. No caso da princesa e da infanta, a escolha recaiu nas alpercatas, o tipo de calçado que a mulher de Felipe VI parece gostar de usar nesta época do ano e que, nos últimos verões, fez constantemente parte das suas escolhas.

A princesa Leonor usou um vestido camiseiro novo, estampado, com uma gola clássica, decote em V, manga curta e saia midi, com um toque diferente na parte de trás, uma vez que conta com uma abertura nas costas. A peça pertence à marca parisiense Karl Marc John e está atualmente em saldos por 52,50 euros (o preço original era de 105 euros). E esta é mais uma das vezes em que se comprova que as escolhas das royals desaparecem das lojas rapidamente: desde que a princesa das Astúrias o usou na última noite, o vestido encontra-se esgotado em todos os tamanhos, tal como já aconteceu noutras ocasiões, um fenómeno que a imprensa espanhola já apelidou em diversas ocasiões de “efeito Leonor”.

Para complementos, a princesa calçou alpercatas e usou uma mala da Sézane, modelo Isabelle, que tem um preço de 190 euros e é entrançada à mão em tecido de ráfia, em azul, combinando com o vestido.

O vestido emprestado da infanta Sofia

E se a princesa Leonor estreou uma peça francesa, a irmã mais nova optou por apostar na moda espanhola e num vestido que já não é novo. A infanta Sofia escolheu usar uma peça confecionada em linho, tecido ideal para enfrentar as altas temperaturas que por estes dias se fazem sentir nas Baleares, que apresenta um discreto decote barco, alças torcidas e uma saia de corte reto, com uma discreta abertura lateral. Esta já não é uma peça nova e nem sequer pertence à infanta. O vestido é da Zara e é da rainha Letizia, que o estreou em setembro de 2023 durante a cerimónia da entrega de Prémios Retina ECO. O vestido tinha um custo de 39.95 euros, mas como pertence a uma coleção passada, já não se encontra à venda.

Tal como a irmã, Sofia calçava umas alpercatas de linho bege e cunha, com um laço a atar ao tornozelo, que pertencem à empresa espanhola Macarena e custam 74,90 euros, segundo a revista Hola!.

Rainha Letizia recupera o estilo Barbiecore

No verão de 2023, a propósito do fenómeno que foi a estreia do filme Barbie — que teve Margot Robbie e Ryan Gosling nos papéis principais — o estilo Barbiecore, no qual impera a cor rosa, foi tendência e este verão a rainha Letizia decidiu recuperá-lo ao usar um vestido com corpete justo, decote halter, corte evasé, e um design midi assimétrico.

A peça, em cor-de-rosa, tem ainda um estampado de grandes flores planas, que recorda a moda das décadas de 1960-70. O vestido é um modelo de alta costura exclusivo da criadora da marca Adlib Ibiza, Virginia Vald, o modelo “Brisa”, que pertence à sua coleção primavera-verão 2025. A rainha acompanhou ainda esta criação com um complemento no mesmo tom rosa do vestido: uma pequena carteira plana, da marca espanhola Feel Mallorca, sem alças nem pega, cujo preço é de 47 euros, mas que se encontra atualmente esgotada.

Embora as alpercatas sejam habitualmente uma peça básica no seu guarda-roupa, sobretudo durante as férias de verão, nesta ocasião preferiu uma alternativa mais confortável. E parece que este verão a mulher de Felipe VI aposta com mais frequência em sapatos baixos e ligeiramente almofadados, o que certamente ajudará a suavizar as dores causadas pelo neuroma de Morton, uma doença nos pés de que sofre há algum tempo. Desta vez dispensou joias, com a exceção de uns brincos em forma de rosa dos ventos de Isabel Guarch, uma peça artesanal de 18 quilates.