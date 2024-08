Um casal foi encontrado morto esta terça-feira numa habitação situada na zona histórica de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

“O alerta foi dado via 112 para a Rua Arrabalde de Oleiros, desconhecendo-se a idade do casal”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.

De acordo com a mesma fonte, no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, a PSP e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Castelo Branco, num total de três viaturas e seis operacionais.

Os dois cadáveres foram transportados para o Instituto Médico Legal do Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco.

A Lusa contactou ainda o Comando Distrital de Castelo Branco da PSP, que não prestou quaisquer esclarecimentos sobre o caso.