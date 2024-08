A DAZN renovou o acordo com a principal divisão inglesa, a Premier League, garantindo a transmissão de todos os jogos da competição até 2028 em Portugal e Espanha, anunciou a plataforma esta terça-feira.

“Nas próximas quatro épocas, todos os 380 jogos da competição serão transmitidos em exclusivo na DAZN, onde será possível continuar a acompanhar equipas como Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United, entre outras”, refere a empresa em comunicado hoje divulgado.

Citado no documento, o diretor-geral da DAZN Portugal, Jorge Pavão de Sousa, disse que a empresa está entusiasmada “por dar continuidade” à parceria com a Premier League nas próximas quatro épocas.

“Esta renovação faz com que na próxima época os fãs de desporto possam desfrutar da Premier League, La Liga, Bundesliga e das três competições de clubes da UEFA com um único serviço”, acrescentou.

Já o responsável Paul Molnar, da Premier League, afirmou que a DAZN “é um parceiro excecional (…) tanto em Portugal, como em Espanha”.

Além da renovação do contrato com a Premier League, a DAZN já tinha assegurado também a transmissão de todas as competições da UEFA para as próximas três épocas, acrescentando a Liga Europa e a Liga Conferência ao portefólio que até então englobava Liga dos Campeões, a Youth League e a Liga dos Campeões Feminina.