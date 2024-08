Está encontrada a segunda grande foto destes Jogos Olímpicos de Paris. E mais uma vez foi tirada a 15 mil quilómetros de distância e com uma diferença de 11 horas da capital francesa: durante a competição de surf que tem lugar no Taiti. Depois da levitação de Gabriel Medina, agora a surpresa foi a imagem de uma baleia na vertical também quando duas surfistas estavam na água.

Tatiana Weston-Webb, do Brasil, e Brisa Hennessy, da Costa Rica, participavam na meia-final de surf feminino, quando os repórteres fotográficos, que seguem em barcos, no meio do oceano, com as suas grandes lentes, para captar as melhor imagens das manobras do surf, apanharam o grande momento. Uma baleia emergiu e mergulhou no oceano, longe das duas atletas, mas proporcionando mais uma das grandes imagens desta competição olímpica.

É muito comum ver focas, baleias e sobretudo tubarões durante eventos de surf — um ataque de tubarão ao surfista australiano Mick Fanning, em 2015, foi mesmo fotografado —, mas nunca tinha acontecido durante uma competição olímpica.

A foto desta baleia torna-se assim a segunda imagem mais impressionante do surf olímpico dos Jogos de Paris, depois da levitação de Medina. A foto de Medina parece uma montagem e é do fotojornalista francês — e especializado em surf — Jérôme Brouillet.