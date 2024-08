O programa de requalificação profissional PRO MOV estreia em setembro o Laboratório Automóvel, para suprir a falta de pintores automóveis, alargando para oito os setores de atividade em que está presente.

“A criação deste laboratório surge da necessidade identificada pelas empresas em encontrar pintores de automóveis, com as competências profissionais necessárias para responder às exigências do mercado, relacionadas com qualidade do trabalho no setor, com as especificações técnicas definidas pelos fabricantes e com as regras de segurança e de proteção ambiental”, avança o PRO MOV em comunicado.

Segundo adianta, a primeira formação vai abrir na região do Grande Porto, podendo as candidaturas ao curso “Pintor/a de Veículos Automóveis” ser feitas no site do PRO MOV.

Numa segunda fase, o Laboratório Automóvel deverá alargar as formações a outras profissões, perspetivando-se a criação de cursos nas áreas de reparação de carroçarias, eletromecânica, mecatrónica, entre outras, garantindo uma oferta formativa mais abrangente.

Liderado pelo grupo JAP, este laboratório conta ainda com a participação da NORS, da Salvador Caetano e do grupo Barraqueiro.

Para além da vertente teórica, os candidatos vão também realizar formações práticas em contexto de trabalho nas empresas envolvidas, de forma a potenciar a possibilidade de uma entrada mais rápida no mercado de trabalho.

“O mercado de trabalho no setor automóvel caracteriza-se por uma escassez muito grande de profissionais em diferentes áreas, mas com especial incidência na de pintura. Trata-se de uma profissão técnica muito específica, com excelentes oportunidades de progressão de carreira e com uma taxa de empregabilidade muito elevada”, afirma Ricardo Ferreira, um responsável do grupo JAP, citado no comunicado.

À semelhança dos outros laboratórios PRO_MOV, também no Laboratório Automóvel o currículo formativo é desenhado entre as empresas parceiras e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), com o objetivo de “garantir que os candidatos obtêm uma formação alinhada com as necessidades do mercado de trabalho, num setor tão carenciado de profissionais qualificados”.

“A mais-valia do PRO_MOV é que permite responder em tempo útil às necessidades das empresas, com cursos adaptados às exigências do mercado. O lançamento do Laboratório Automóvel vem reforçar esta missão, criando novas oportunidades para que os candidatos ingressem no mercado de trabalho com perspetivas de um emprego estável, por serem profissões necessárias e que as empresas precisam”, refere o presidente do IEFP, Domingos Lopes, também citado no comunicado.

O PRO_MOV é o primeiro programa em Portugal da iniciativa europeia “R4E – Reskilling 4 Employment”, concebido pela European Round Table for Industry (ERT), fórum europeu de executivos cuja missão passa pela promoção da competitividade e a prosperidade na Europa, para promover a formação de profissionais para os empregos de futuro através da requalificação e integração no mercado de trabalho.

O PRO_MOV teve início em 2021, liderado pela Sonae, em colaboração com a Nestlé e SAP, estando o setor público representado através do IEFP, em cooperação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A Associação Business Roundtable Portugal (BRP) e a CIP — Confederação Empresarial de Portugal são parceiros do projeto, trazendo-lhe escala através da entrada de empresas portuguesas dos mais variados setores.

Atualmente o ecossistema PRO_MOV conta com mais de 120 empresas em Portugal e oito laboratórios em funcionamento: Agricultura, Automóvel, Business Intelligence, Digital, Green Jobs, Indústria, Saúde e Vendas.