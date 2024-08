Esta terça-feira olhamos para a situação crítica nas urgências. Chegámos a Agosto e chegámos de novo ao tempo em que se multiplicam as notícias sobre o fecho de urgências de ginecologia e obstetrícia, onde em alguns casos há grávidas a terem de fazer dezenas ou centenas de quilómetros para terem os seus filhos, noutros casos, ainda mal explicados, com grávidas de risco a não serem atendidas. Como também é habitual neste período, Governo e oposições trocam acusações sobre quem tem a culpa ou sobre se a situação está melhor ou pior do que em anos anteriores. Parece haver um fatalismo: faltam médicos especialistas e os que existem estão a fugir do SNS. É tudo isto que queremos discutir no Contra-Corrente, a começar por tentar perceber porque é que temos mais ou menos a mesma discussão todos os anos. Há uma explicação?

