100 gramas. Foi o que bastou para afastar Vinesh Phogat da final de luta livre feminina 50kg. Iria disputar o ouro com a norte-americana Sarah Ann Hildebrandt no combate desta quarta-feira, 7 de agosto, à tarde. Já não vai. Esta manhã o anúncio chegou. Foi desclassificado. Não conseguiu manter o peso até 50 quilos. Tinha 100 gramas a mais.

Na rede X, o comité olímpico da Índia anunciava: “É com pesar que o contingente da Índia partilha a notícia da desqualificação de Vinesh Phogat”. E acrescentava: “Apesar dos melhores esforços da equipa durante a noite, ela pesava poucos gramas acima dos 50 quilos esta manhã. Não serão feitos mais comentários”, pedindo respeito pela privacidade da atleta.

