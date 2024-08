A GNR constitui arguidos quatro homens por suspeitas de terem furtado, de uma empresa de transportes do distrito do Porto onde trabalhavam, bens de consumo para depois os vender, adiantou nesta quarta-feira a força policial.

Em comunicado, a GNR explicou que os suspeitos, com idades entre os 40 e 61 anos, aproveitavam-se das suas posições na empresa de transportes para furtar bens de consumo que, posteriormente, vendiam no mercado.

No decorrer da investigação, que durou seis meses, e que culminou na terça-feira com a realização de 11 mandados de busca — seis domiciliárias e cinco em armazéns e estabelecimentos — em Matosinhos, Maia e Santo Tirso, no distrito do Porto, os militares apreenderam 11.800 cigarros contrafeitos, 32 garrafas de champanhe/espumante e 45.000 euros, revelou.

Os factos foram, entretanto, remetidos ao Tribunal Judicial da Maia, referiu a GNR.