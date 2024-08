Três homens e uma mulher, entre os 33 e os 57 anos, foram detidos pela GNR por suspeitas de terem furtado 150 quilos de melancia e 11 quilos de cebola, no concelho de Aljustrel, foi esta quarta-feira revelado.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou que os quatro suspeitos do furto de produtos agrícolas na localidade de Ervidel, concelho de Aljustrel, no distrito de Beja, foram detidos em flagrante delito, no domingo, por militares do Posto Territorial de Castro Verde.

Na sequência de uma denúncia apresentada por furto, os militares da Guarda conseguiram localizar e intercetar uma viatura com quatro ocupantes, tendo verificado que estes eram os suspeitos do furto, lê-se no comunicado.

As diligências policiais desenvolvidas permitiram ainda recuperar e apreender o material furtado, nomeadamente os 150 quilos de melancia e 11 quilos de cebola e um veículo.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Ourique, enquanto os produtos recuperados foram restituídos ao seu legítimo proprietário, disse a Guarda.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal e Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente do Destacamento Territorial de Almodôvar e dos postos territoriais de Aljustrel e Beja.

A GNR está a desenvolver, até 16 de fevereiro do próximo ano, a operação “Campo Seguro 2024”, que visa a intensificação do patrulhamento, fiscalização e sensibilização nas explorações agrícolas e florestais, com vista a prevenir a criminalidade em geral e os furtos em particular, bem como possíveis situações de tráfico de seres humanos.