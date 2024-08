Esta quarta-feira dedicamos o programa ao Gerês. Estamos em agosto, o país está de férias, muitos são os portugueses que procuram fugir das praias e optam por espaços naturais ou por atividades mais atléticas, às vezes mesmo aventurosas. Só que isso nem sempre corre bem. Este fim de semana os bombeiros de Arcos de Valdevez tiveram de realizar uma complicada operação de resgate na Serra da Peneda, e acabaram mesmo a dizer que o custo do seu trabalho devia ser cobrado aos aventureiros imprudentes. Entretanto, também no parque nacional da Peneda Gerês, estalou outra polémica por causa da intenção do Presidente da Câmara de Terras do Bouro de construir uns acessos em metal e um miradouro junto a uma das cascatas mais bonitas – mas também uma das mais perigosas, um local onde nos últimos anos morreram várias pessoas. No Contra-Corrente queremos precisamente discutir até que ponto a ousadia de muitos veraneantes não acaba por pôr em causa o equilíbrio de alguns dos nossos mais preciosos espaços naturais.

