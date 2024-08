À terceira temporada, a certeza: este é o tempo de "Industry"

Num tempo em que o entretenimento vive muito de repetir sucessos e replicar fórmulas, o caso de Industry apresenta-se como curioso. Isto porque ninguém lhe pediu para ser o sucessor de Succession. Tal como ninguém pediu para Succession ser o sucessor de Guerra dos Tronos (falamos de impacto, de espaço, nem por isso falamos de narrativas). No meio destes títulos, há uma grande diferença: Succession tinha o star power e as ferramentas todas para assumir a posição de Guerra dos Tronos; Industry não estava minimamente convencida do seu lugar. Nem quem a ela se dedicou sem nada saber. E, contudo, aqui estamos.

É provável que nos próximos dias, após a estreia da terceira temporada (acontece na segunda-feira, dia 12, na Max), seja fácil encontrar artigos sobre como Industry ocupou o lugar de Succession, como é “uma das séries mais importantes desta década” e — clássico — “a melhor série que não está a ver”. Tudo isso é (ou pode ser) verdade. Se já viu alguma coisa — ou tudo — das duas temporadas anteriores, poderá achar que não se está a falar da mesma coisa ou que é um exagero. Se nunca viu, ou ouviu falar, o ceticismo será amigo deste súbito entusiasmo.

Estas coisas acontecem quando menos se espera. Os fenómenos culturais, os episódios que definem momentos na perfeição, estão à frente do marketing, sobretudo numa indústria que só apoia o risco quando este já não o é. A surpresa em Industry é que soube crescer dentro dela própria: abdicou do que era para ser outra coisa, aceitou a evolução das personagens, não as prendeu a uma fórmula e deixou-as sair da tal “indústria”, isto é, dos trâmites do mercado financeiro, um dos temas da série.

[o trailer da treceira temporada de “Industry”:]

Quando Industry se estreou no final de 2020, foi um bálsamo abençoado pelo timing. O primeiro episódio era realizado por Lena Dunham, nome serviu para vender o começo: a máquina promocional falava em “nova série de Lena Dunham”, quando isso não era verdade. Arrancava com um grupo de jovens prestes a começar a carreira no mercado financeiro nos escritórios de Londres da Pierpoint & Co. A forma como se saiu do primeiro confinamento e se pensou no trabalho durante aqueles meses — através do “work-life balance” ou da mão cheia de outros estrangeirismos que se seguiram — tornou Industry atrativa. De repente, ali estava uma série sobre a relação tóxica com o trabalho, sem vergonha e com uma velocidade estonteante que servia o mundo que estava a representar. Era como um prego no caixão: “não quero voltar para este tipo de trabalho”, pensaram muitos.

Só que isto acontecia fora das regras do “drama adulto”. Industry brincava com as fórmulas, metia Gossip Girl no mercado financeiro londrino e deixava a coisa jogar por si mesma. A representação do luxo, da luxúria, do excesso, da falta de empatia, parecia fora de tempo, contudo, cheirava a real, em parte porque os criadores — Mickey Down e Konrad Kay — fizeram parte desse mundo noutra vida. A primeira temporada foi um pequeno fenómeno de culto. A segunda, estreada dois anos depois, metia todo o stress da primeira numa misturadora, despejava café, whisky e cocaína lá para dentro e pedia-nos, depois, para ter calma. Quem ficou para a ver sentiu-se respeitado.

Era um contínuo, muito melhor do que a primeira, porque concretizava aquilo que a primeira só expressava em rebeldia. E apesar de ser uma série em volta de várias personagens, Harper Stern (Myha’la Herrold), a jovem trader que magnetiza desde o primeiro segundo, continuava a ser nuclear. Tudo — ainda — girava à volta dela. As histórias de Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey), Augustus (David Jonsson) e, noutro patamar, Eric (Ken Leung), entre outros, existiam, eram sólidas e consolidadas, mas o show era de Harper.