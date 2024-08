Em atualização

Dois terramotos com magnitudes 6,9 e 7,1 atingiram o sudoeste do Japão esta quinta-feira, ativando alertas de tsunami, como regista o Centro Geológico dos Estados Unidos da América. Posteriormente, mais dois sismos de magnitudes 4,6 e 4,8, foram registados a 20km e 31km da costa japonesa.

O alerta foi feito para as regiões de Miyazaki, Kochi, Oita, Kagoshima e Ehime, onde são esperados mais sismos nos próximos dias.

Autoridades japonesas observaram ondas com 50cm de altura, estando alerta para um tsunami de 1m de altura, segundo a NHK. Os habitantes da região afetada foram aconselhados a evitar zona costal e a estar atentos a futuras informações sobre evacuações transmitidas pelas autoridades locais.

De acordo com o ministério de transporte japonês, todos os voos do aeroporto de Miyazaki foram suspendidos. Adicionalmente, não foram detetados problemas em ambas centrais nucleares da região, Sendai e Ikata, segundo as empresas de energia elétrica em Kyushu e Shikoku, respetivamente.