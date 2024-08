Duas pessoas ficaram esta quinta-feira feridas durante um incêndio numa casa em Ferreiros de Tendais, no concelho de Cinfães, disse à agência Lusa fonte do comando sub-regional do Tâmega e Sousa.

A mesma fonte referiu que o incêndio, que deflagrou cerca das 8h30, ocorreu “numa habitação de madeira, que foi tomada pelas chamas” e que se propagaram ao mato.

O fogo neste concelho do distrito de Viseu foi considerado dominado às 9h52.

Ambos os feridos, que são civis, vão ser transportados para unidades hospitalares, tendo sido acionado um helicóptero destinado àquele que se encontra em estado grave, acrescentou.

O incêndio foi combatido por 25 operacionais, apoiados por nove viaturas.