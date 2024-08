Uma empresa californiana vai investir 25 milhões de euros na construção de uma base logística no município de Santarém, junto ao acesso à autoestrada 1 (A1), com a conclusão do projeto prevista para o terceiro trimestre de 2025.

O projeto da Panattoni prevê a construção de um armazém multi-inquilino com uma superfície bruta alugável de 34.344 metros quadrados e contará com 48 docas de carga e descarga, 35 metros de cais de manobra, altura livre de 10,6 metros e potência elétrica de 800 kW em todo o parque.

Em declarações à Lusa, Pedro Almeida, sócio gerente do Fort Projects, empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto, a nova infraestrutura terá um “impacto muito significativo” na região de Santarém, nomeadamente na criação de novos postos de trabalho.

“Estamos a falar de dezenas de postos de trabalho e vai beneficiar também empresas mais pequenas localizadas nesta região. No meu ponto de vista, este projeto poderá ser uma referência para novas construções na região”, defendeu.

Segundo o responsável, os locais onde normalmente costumam ser construídas estas plataformas logísticas “estavam esgotados” e iniciou-se uma procura por novas localizações, tendo Santarém surgido como uma localização “estratégica” devido às acessibilidades.

Estas plataformas têm de estar próximas das autoestradas, caso contrário têm um impacto muito significativo nas populações. Santarém, desse ponto de vista, é excelente porque tem um acesso direto à autoestrada”, afirmou.

No site oficial da Panattoni é referido que o município de Santarém foi escolhido por estar “estrategicamente situado” junto à A1 e pela sua proximidade a Azambuja, “onde se encontram as maiores plataformas logísticas do país”.

Também em declarações à Lusa, o vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Leite, adiantou que o concelho “está a ser cada vez mais procurado pelas empresas pela sua localização geográfica” e é “muito requisitado pela componente industrial”.

Sobre este projeto em concreto, o autarca salientou que irá criar riqueza e ajudará a “fixar pessoas na região”, através de novos postos de trabalho.

Segundo a empresa, o projeto “já começou com o início da fase de movimentação de terras e prevê-se que esteja pronto no terceiro trimestre de 2025“.

Este é o terceiro projeto da empresa californiana em Portugal, que tem atualmente duas construções em desenvolvimento, em Valongo (distrito do Porto) e em Santa Iria de Azoia (distrito de Lisboa).

A Panattoni é uma empresas privada de promotores imobiliários criada em 1986 na Califórnia, nos Estados Unidos da América, e desde 2005 que opera na Europa.