O festival arrancou às 17h desta quinta-feira e até à manhã de sexta-feira vai incluir atuações de nomes como Reinier Zonneveld, Nico Moreno, Indira Paganotto, DJ Lynce num b2b (‘back to back’) com Violet, Jennifer Loveless, entre muitos outros.

Na sexta-feira, o destaque vai para o b2b entre Chris Liebing e Luke Slater, numa noite que também conta com Jeff Mills, Héctor Oaks e outros.

No sábado, o cartaz inclui outras figuras de relevo da cena eletrónica mundial, que vão de Amelie Lens a FJAAK, Richie Hawtin e Josh Wink, passando por Mary Lake, Sama’ Abdulhadi ou por Interstellar Funk b2b com Priori e Lewis Fautzi em b2b com Oscar Mulero.

O festival inclui campismo para os detentores de passe para os três dias. Os bilhetes para os três custam 120 euros, enquanto os diários ficam por 50 euros para esta quinta-feira e 55 euros para cada um dos dias seguintes.

O Neopop sublinha que se “esforça para que seja um evento acessível e inclusivo” e garante entradas gratuitas para acompanhantes de pessoas com incapacidade acima de 60%, contando com um plano de acessibilidade específico para as pessoas com mobilidade reduzida.