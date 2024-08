A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira uma mulher, de 45 anos, suspeita de sete crimes de incêndio florestal, cometidos entre 23 de julho e quarta-feira, em diversas freguesias do concelho da Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.

“Durante o referido período, várias freguesias do concelho da Póvoa de Lanhoso, designadamente Brunhais, Oliveira, Travassos, bem como as freguesias vizinhas de Anissó e Soutelo, em Vieira do Minho, foram sistematicamente atingidas por uma onda de incêndios florestais, que causou alerta entre a população local e consumiu várias dezenas de hectares de floresta”, explica a PJ, em comunicado.

No decorrer da investigação, a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Braga, foi possível identificar a suspeita que, fazendo uso de um veículo automóvel, circulou “por aquele território e procedeu a inúmeras ignições através de chama direta, o que ocorria sobretudo durante a noite”.

Segundo a PJ, os vários locais onde os incêndios ocorreram situam-se em zonas com condições de propagação a manchas florestais de grandes dimensões, “gerando enorme risco, potencialmente alimentado pela carga combustível existente e pela orografia própria da região”.

“O que se traduziu em elevadíssimo perigo concreto para as pessoas, para os seus bens patrimoniais e para o ambiente”, frisa esta força de investigação criminal.

A nota refere ainda que “foi vasto o acervo probatório recolhido, que levou à detenção fora de flagrante delito da arguida”.

A mulher vai ser presente a um juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A investigação contou com a “estreita colaboração da GNR”.