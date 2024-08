A seguradora alemã Allianz registou um lucro líquido de 4.988 milhões de euros no primeiro semestre, mais 14,2% do que no mesmo período do ano passado, depois de aumentar o volume de negócios em todas as áreas.

De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira, as receitas aumentaram 6,4% nos primeiros seis meses do ano, para 91.000 milhões de euros.

O volume de negócios da empresa aumentou em todas as áreas em que opera, mas especialmente no segmento de seguros de bens e acidentes, onde cresceu 7,3% para 44.800 milhões, impulsionado pelo comércio, pelas pequenas e médias empresas e pelas frotas.

A carteira de seguros de vida e saúde rendeu à empresa 42.700 milhões, mais 5,5%, devido às fortes vendas de produtos de capital eficiente, enquanto a atividade de gestão de ativos cresceu 4,9% para 4.000 milhões.

O lucro operacional da empresa cotada na bolsa alemã aumentou 5,3% no primeiro semestre do ano, para 7.911 milhões, graças a um forte desempenho em todos os segmentos.

Entre abril e junho, a Allianz registou um lucro líquido de 2.513 milhões de euros, um aumento de 7,5% em termos homólogos, depois de as receitas terem crescido 7,6% para 42.600 milhões de euros.

O rácio de capitalização ao abrigo das regras de supervisão Solvência II situou-se em 206% no final de junho de 2024, contra 203% em março, enquanto a rendibilidade anualizada dos fundos próprios de base (RoE) subiu de 16,1% em 2023 para 17,5%.

Em relação a 2024, a Allianz confirmou as perspetivas e espera alcançar um lucro operacional de 14.800 milhões, com uma margem de erro de mil milhões.