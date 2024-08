Esta quinta-feira olhamos para os motins no Reino-Unido. Foi mais uma noite de enorme tensão onde grupos racistas convocaram cerca de 100 concentrações. As contramanifestações acabaram por ser mais numerosas, não ocorreram os motins que marcaram as últimas semanas, mas importa perceber o que permitiu que se chegasse aos níveis de violência e destruição destes dias. Há explicações políticas que remetem para a responsabilidade de pequenos grupos extrema-direita. Há quem prefira culpar as redes sociais e a desinformação, há quem critique a atuação da polícia, ora por ser pouco firme, ora por seguir critérios pouco equilibrados, e há ainda quem se surpreenda por o Reino Unido ter um novo governo que até dispõe de uma enorme maioria no Parlamento. E ainda há quem se preocupe com o risco de contágio a outros países da Europa. O que se está a passar no Reino Unido é motivo de preocupação ou é apenas um epifenómeno passageiro?

