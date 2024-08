A Powerdot, operadora de pontos de carregamento de carros elétricos na Europa, anunciou esta quinta-feira ter obtido um financiamento verde de 165 milhões de euros de ABN Amro, BNP Paribas, ING, MUFG Bank, Santander e Société Générale.

Em comunicado, a empresa refere que este montante lhe permitirá “reforçar significativamente o seu objetivo de expandir ainda mais os pontos de carregamento ultrarrápidos”, ultrapassando os 3.100 locais até 2026.

“Este financiamento marca um momento decisivo na missão da Powerdot de melhorar a infraestrutura de carros elétricos em toda a Europa e a transição para um transporte sem emissões”, salienta.

Adicionalmente, a operadora diz ter assegurado mais de 465 milhões de euros em compromissos de financiamento até à data.

Segundo a Powerdot, cada banco participante no financiamento agora obtido “demonstrou coletivamente o compromisso em apoiar iniciativas sustentáveis e o desenvolvimento de infraestruturas verdes”, reiterando “a confiança generalizada na visão e capacidades operacionais da Powerdot” e “refletindo um esforço colaborativo para impulsionar avanços significativos no setor de carregamento de carros elétricos”.

“Este financiamento substancial é um testemunho da confiança dos nossos parceiros financeiros na visão e capacidades operacionais da Powerdot. Com este financiamento, estamos preparados para acelerar a nossa estratégia de implementação, trazendo soluções de carregamento de carros elétricos para mais locais na Europa e apoiando a transição generalizada para um transporte sustentável”, refere o cofundador e presidente executivo (CEO) da empresa, citado no comunicado.

“A ambição e os objetivos a longo prazo da Powerdot permitem-nos explorar diferentes ferramentas financeiras para financiamento. Com grande entusiasmo, damos as boas-vindas ao ABN Amro, BNP Paribas, ING, MUFG Bank, Santander e Société Générale na nossa missão de acelerar a mobilidade sustentável”, acrescenta Luís Santiago Pinto.

A linha de financiamento verde de 165 milhões de euros — com um adicional de 60 milhões de euros de capacidade de expansão não comprometida — permitirá expandir a rede de pontos de carregamento de carros elétricos da Powerdot para mais de 3.100 locais até 2026.

Adicionalmente, “melhorará a tecnologia e a experiência do utilizador e permitirá o crescimento e desenvolvimento da sua equipa”.

Segundo a Powerdot, este financiamento verde “foi estruturado de acordo com os Princípios de Empréstimo Verde definidos pela Loan Market Association e constitui um marco estratégico que reflete o compromisso da empresa com a mobilidade de baixo carbono e a inovação”.

“Com este investimento, a Powerdot está bem posicionada para liderar a construção de uma infraestrutura de carregamento de carros elétricos robusta e fiável, facilitando a adoção de carros elétricos e contribuindo para um futuro mais verde para todos”, remata.

Como parte deste financiamento, o Santander atuou como único consultor financeiro e coordenador de financiamento verde, a McKinsey & Co. atuou como consultora comercial e técnica, Clifford Chance e PLMJ atuaram como consultores jurídicos da Powerdot.

Já Gibson Dunn e Morais Leitão atuaram como consultores jurídicos dos credores e a EY como consultora financeira e fiscal e auditora de modelos.

Apresentando-se como “a principal operadora de pontos de carregamento de carros elétricos na Europa”, a Powerdot diz ter arrecadado até ao momento mais de 465 milhões de euros em capital próprio e dívida.

Com operações em Portugal, Espanha, França, Bélgica e Polónia, a empresa opera mais de 7.800 pontos de carregamento em mais de 1.600 locais e tem mais de 15.000 pontos de carregamento contratados em cerca de 2.700 locais, no âmbito do seu objetivo de contribuir para a adoção generalizada de carros elétricos na Europa.