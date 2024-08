O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, esclareceu, esta quinta-feira, que o primeiro-ministro, Rui Duarte de Barros, “está em convalescença médica no estrangeiro” por se encontrar doente, mas que regressará ao país na próxima semana.

Rui de Barros está fora da Guiné-Bissau há cerca de um mês e no país têm circulado informações de que não iria retomar as suas funções.

À saída de uma reunião do Conselho de Ministros, por si presidida, Sissoco Embaló desmentiu informações segundo as quais Rui de Barros teria apresentado o pedido de demissão por discordar do chefe de Estado guineense.

“Não é nada do que se ouve falar por aí. Foi a um tratamento normal e encontra-se bem. Está em convalescença médica no estrangeiro. Não existe nada em cima da minha mesa em como vou substituir Rui Duarte de Barros. Ele vai comigo até às eleições”, afirmou Embaló.

O Presidente guineense afirmou que “tem todo o prazer” em trabalhar com Rui de Barros, que considera “alguém muito urbano”.

“Quem vier a vencer as eleições se entender que deve continuar a trabalhar com Rui de Barros melhor ainda. Tenho todo o prazer de tê-lo como primeiro-ministro até neste momento. Amanhã não se sabe”, enfatizou Umaro Sissoco Embaló.

O chefe de Estado marcou eleições legislativas antecipadas para 24 de novembro próximo, após ter dissolvido, no final de 2023, o parlamento e demitido o Governo que saiu das eleições de junho de 2023, antes do prazo constitucionalmente estabelecido para o poder fazer. Por outro lado, partidos da oposição têm reivindicado a marcação de eleições presidenciais antes do final do ano, já que o seu mandato termina em fevereiro de 2025, contra o anúncio de Embaló de que este escrutínio só se irá realizar no final do próximo ano. Na ausência de Rui de Barros, é o ministro da Economia, Soares Sambu, quem conduz as ações do Governo, esclareceu.

O Presidente aproveitou a ocasião para assinalar que, assim que o primeiro-ministro retornar ao país, na próxima semana, serão conhecidos os nomes dos novos titulares das pastas da Saúde, Juventude, Cultura e Desporto, Energia e Obras Públicas.

Os ministros que ocupavam as pastas da Saúde (Domingos Malu), Juventude, Cultura e Desporto (Augusto Gomes) e Energia (Hideberto Infanda) demitiram-se em junho passado, em obediência às orientações partidárias, e o titular da pasta das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo (Fidelis Forbs) foi exonerado pelo Presidente na segunda-feira.

Também se demitiu de funções o secretário de Estado da Juventude, Garcia Biifa.

Aquelas pastas estão a ser dirigidas por ministros indigitados pelo primeiro-ministro, explicou Umaro Sissoco Embaló.