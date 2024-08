Ricardo Costa, atual presidente da concelhia do PS e deputado na Assembleia da República é o candidato do partido à Câmara de Guimarães nas eleições autárquicas de 2025, adiantou esta quinta-feira o próprio à agência Lusa.

Contactado pela Lusa, Ricardo Costa disse ainda ter escolhido para número dois o atual vereador da Cultura, Paulo Lopes Silva, que tinha sido o seu principal adversário.

Segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira, a Comissão Política concelhia do PS reuniu-se, na noite de quarta-feira, para escolher o seu cabeça de lista à Câmara Municipal de Guimarães nas eleições autárquicas de 2025.

“O nome do atual presidente da concelhia e Deputado da Assembleia da República, Ricardo Costa, proposto pelo Secretariado — órgão executivo local do partido — foi aprovado com 97% dos votos expressos. Dos 69 votantes, 67 votaram a favor e 2 em branco”, lê-se na nota.

Citado no comunicado, o candidato do PS a presidente da Câmara de Guimarães mostrou-se “orgulhoso pela forma responsável e abrangente como foi feita esta escolha”, que, segundo o próprio, “confirma o objetivo maior de afirmar Guimarães, através de um partido forte, coeso e mobilizado para servir os vimaranenses”.

Ricardo Costa assumiu sentir-se “emocionado”, pela “responsabilidade em si depositada”.

De acordo com o comunicado, Ricardo Costa, 48 anos, é deputado na Assembleia da República e membro efetivo nas Comissões Parlamentares Permanentes de “Economia, Obras Públicas e Habitação” (vice-coordenador) e “Transparência e Estatuto dos Deputados”.

“É licenciado em Filosofia e em Economia e Gestão Empresarial pela Universidade do Porto — com MBA e pós-graduações em Finanças e Fiscalidade. Entre 2013 e 2021 foi vereador em Guimarães e responsável pelo Departamento Financeiro, Financiamentos, Sistemas de Informação e Inteligentes, Desporto, Fiscalização, Contraordenações, Polícia Municipal e Desenvolvimento Económico”, lê-se também na nota.