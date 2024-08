O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, considerou esta sexta-feira que a equipa “devia ter feito muito mais” que o empate 0-0 diante do Servette, quinta-feira, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

“Não foi um jogo que nos correu bem, obviamente. Podíamos e devíamos ter feito muito mais para conseguir outro resultado, mas estamos confiantes que vamos dar a volta à eliminatória”, afirmou, à margem da apresentação de um evento do clube.

Reforçando a ideia de que a equipa “pode fazer muito mais do que aquilo que fez”, António Salvador frisou que o Sporting de Braga “tem uma história” na Europa, “um clube que, ao longo destes 15/20 anos tem estado sempre nas competições europeias e, pelo seu historial, quer novamente voltar a estar” na fase principal, agora em modelo de liga.

António Salvador abordou ainda os casos de Banza e André Horta, considerando que ambos podem ainda sair do plantel, mas não descartando a hipótese de continuarem em Braga.

“[O Banza] Claro que pode atuar [ainda pelo Braga]. O jogador, infelizmente, nestes dois jogos esteve mesmo lesionado. Hoje, já treinou e, portanto, está às ordens do treinador para poder competir já no próximo jogo. É um excelente ponta-de-lança, foi vice-artilheiro no campeonato anterior e tenho certeza que, se ficar cá, vai fazer uma grande época e ser um dos melhores goleadores. [Mas] Já disse que, até o mercado fechar, há jogadores que podem ser negociados e esse é um jogador que pode ser negociado, desde que seja por determinada verba”, disse.

Em relação a André Horta, o caso é “diferente: há uma manifestação de interesse do Olympiacos que ainda não foi concretizada e, portanto, é um ativo que vai continuar cá até haver algo que possamos negociar”, disse.