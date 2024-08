Depois da identificação de dois suspeitos do planeamento de um ataque durante o concerto de Taylor Swift, que decorreu em Viena, na Áustria, a polícia austríaca deteve esta sexta-feira um jovem de 18 anos, de nacionalidade iraquiana, também por suspeitas de ter participado no plano com ligações ao Estado Islâmico, avançou a agência Reuters.

De acordo com as informações dadas pelo ministério do Interior austríaco, ainda serão interrogados mais suspeitos e este terceiro detido fará parte do mesmo grupo que o primeiro suspeito detido esta quarta-feira.

As autoridades austríacas conseguiram deter um jovem de 19 anos, com possíveis ligações ao grupo terrorista do autoproclamado Estado Islâmico, e um jovem de 17 anos.

Taylor Swift tinha concertos marcados para esta quinta-feira, sexta-feira e sábado, no Estádio Ernst Happel, mas os espetáculos acabaram por ser cancelados devido à ameaça de atentado terrorista.