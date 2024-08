Esta sexta-feira olhamos para a fuga de Carles Puigdemont. O antigo presidente da Generalitat, que estava fugir de Espanha há mais de 7 anos, reapareceu ontem em Barcelona para um breve comício e voltou a desaparecer logo de seguida. Isto no dia em que era empossado o novo Presidente da Generalitat, um socialista que vai governar com o apoio de uma parte dos independentistas. Ninguém sabe como é que a situação vai evoluir e se a frágil maioria de que dispõe Pedro Sanchéz nas cortes espanholas resiste e mais esta prova de força do líder catalão. Tudo isto num quadro em que até dentro do partido Sanchéz há divisões relativamente às concessões que foram feitas à Catalunha e que são contestadas por outras regiões de Espanha, algumas delas também presididas por socialistas. Fica a dúvida no ar. Será que nos próximos tempos vai haver uma solução para a Catalunha?

