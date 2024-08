O presidente dos EUA e os líderes do Egipto e do Qatar disseram esta quinta-feira, dia 8 de agosto, estar preparados para apresentar uma proposta “final” de cessar-fogo para pôr fim à guerra em Gaza e apelaram a Israel e ao Hamas para regressarem à mesa das negociações no Cairo ou em Doha, no dia 15 de agosto, para resolver o conflito.

Numa declaração conjunta, Biden, juntamente com o presidente Abdel Fattah el-Sisi, do Egito e o xeque Tamim bin Hamad al-Thani, do Qatar, afirmaram que está na altura de concluir o acordo para um cessar-fogo e libertar os reféns raptados em Gaza e os palestinianos detidos por Israel.

“Não há mais tempo a perder nem desculpas de qualquer partido para mais atrasos”, afirmaram os três líderes no comunicado. “É tempo de libertar os reféns, iniciar o cessar-fogo e implementar este acordo. Como mediadores, se necessário, estamos preparados para apresentar uma proposta final que resolva as restantes questões de implementação de uma forma que corresponda às expectativas de todas as partes”.

No passado fim de semana, as conversações de cessar-fogo foram suspensas depois de uma reunião no Cairo não ter produzido avanços e do assassinato de Ismail Haniyeh, o líder político do Hamas, que liderava as negociações através de intermediários.

Perante o desafio, Israel já respondeu e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que aceita participar na reunião. “Após a oferta dos Estados Unidos e dos mediadores, Israel enviará a delegação negociadora no dia 15 de agosto para qualquer lugar que seja decidido, a fim de chegar a acordo sobre os detalhes para a implementação da estrutura”, afirmou o seu gabinete, em comunicado. Ainda assim, oHamas ainda não deu resposta ao apelo.