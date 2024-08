A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta sexta-feira a detenção de dois homens suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes na região de Leiria e a apreensão de 6.560 doses de droga e de mais de 100 mil euros.

Em comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR revelou que, no âmbito de uma investigação por tráfico de droga que decorria há cerca de um ano, foi dado cumprimento, na quarta-feira, a dois mandados de detenção fora de flagrante delito, tendo sido detidos os suspeitos, de 48 e 55 anos.

Foram ainda cumpridos 11 mandados de busca, quatro domiciliários e sete em veículos, que resultaram na apreensão de 5.640 doses de cocaína e 920 doses de heroína, além de 108.904 euros.

Seis veículos, um motociclo, seis telemóveis, um computador e um tablet, além de artigos diversos alegadamente utilizados na preparação e distribuição de droga, estão igualmente entre as apreensões.

“A GNR acredita que esta ação permitiu desmantelar um dos principais pontos de abastecimento de drogas duras (heroína e cocaína) dos concelhos de Pombal e Leiria, tal como dos seus concelhos limítrofes, permitindo restituir alguma tranquilidade às populações locais e o aumento do seu sentimento de segurança”.

À agência Lusa, fonte da GNR esclareceu que os homens residem no concelho de Porto de Mós, onde foram detidos, e supostamente eram responsáveis pela venda de droga diretamente ao consumidor em plena rua, em vários concelhos da região, com principal incidência em Pombal, mas também Batalha, Porto de Mós e Leiria.

Esta fonte afirmou que a primeira denúncia foi relativa à venda de droga, na rua, em Pombal.

“Estamos em crer que isto era um dos pontos principais de distribuição de droga no distrito de Leiria face à quantidade de estupefaciente e dinheiro aprendidos”, declarou.

Os detidos vão ser presentes hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria.

A ação, desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, contou com o reforço de militares da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Leiria e da Secção Cinotécnica do Comando Territorial de Coimbra.