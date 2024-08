A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Bragança constituiu arguido um homem de 47 anos, em Gimonde, naquele concelho, que originou um incêndio de forma negligente com um depósito de cinzas quentes, informou a autoridade esta sexta-feira.

A Guarda vinha a investigar as causas de um fogo ocorrido no dia 27 de julho naquela localidade. Em comunicado, a GNR explicou que “os militares concluíram que o incêndio teve origem no depósito de cinzas quentes, de forma negligente, num terreno contíguo a uma mancha florestal”.

O suspeito, proprietário do terreno, foi constituído arguido e os factos remetidos ao tribunal de Bragança.

As autoridades lembram que, para evitar acidentes, a população deve seguir as regras de segurança recomendadas e levar sempre um telemóvel, para comunicar em caso de emergência.