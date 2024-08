Julho foi o melhor mês deste ano na exibição em salas de cinema, tanto em audiência como em receitas de bilheteira, com 1,7 milhões de espectadores e 10,6 milhões de euros, revelou esta sexta-feira o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Este recorde de valores em julho face aos meses anteriores deve-se, sobretudo, à estreia de três filmes: “Divertida-mente 2”, com 860.658 espectadores, “Gru — O maldisposto 4”, visto por 271.340 pessoas, e “Deadpool & Wolverine”, com 202.180 entradas.

Estes três filmes, que também têm registado bastantes espectadores e receitas noutros países, somaram em julho em Portugal cerca de 8,2 milhões de euros de bilheteira.

No total de 2024, a exibição de cinema em circuito comercial registou 39,6 milhões de euros de receitas de bilheteira e 6,4 milhões de espectadores, valores que estão ainda abaixo do período homólogo de 2023 (entre janeiro e julho), altura em que se contabilizaram 7,1 milhões de entradas e 42,7 milhões de euros.

Em julho, o filme português mais visto em sala foi a comédia “Podia ter esperado por agosto”, estreia do humorista e ator César Mourão na realização, com 52.734 espectadores e cerca de 333.850 euros de receita.

Estes resultados dizem respeito a praticamente duas semanas de exibição, uma vez que o filme chegou às salas de cinema a 18 de julho.

“Podia ter esperado por agosto” coloca-se assim no topo da tabela dos filmes portugueses mais vistos este ano no circuito comercial, superando “Revolução (sem) sangue”, de Rui Pedro Sousa, estreado em abril e que conta com 20.855 espectadores e cerca de 113 mil euros de receitas.

Capitalizando a estreia do filme de animação “Divertida-mente”, a NOS Lusomundo Audiovisuais voltou em julho à liderança entre as empresas distribuidoras de cinema, destronando a Cinemundo: dos 39,6 milhões de euros de receita de bilheteira deste ano, 38,7% dizem respeito a filmes distribuídos pela NOS Lusomundo Audiovisuais.