Os Jogos Olímpicos caminham a passos largos para o fim e, neste penúltimo dia de competições, Portugal volta a aspirar a uma medalha, com Fernando Pimenta, que foi bronze em Tóquio-2020. O dia começa cedo, com a realização da maratona masculina que, pela primeira vez, acontece primeiro que a feminina. A prova começa às 7 horas e conta com Samuel Barata.

Segue-se a canoagem, com Teresa Portela a competir nas meias-finais do K1 500 às 9h50. Caso termine nas duas primeiras posições e consiga o apuramento para a regata das medalhas, a canoísta compete às 12 horas. A final B, para a terceira e quarta, acontece às 11h50, e a final C, para a quinta e sexta, às 11h40. Às 10h10 é a vez de Fernando Pimenta lutar pela presença na final A do K1 1.000m, com a realização das meias-finais. Caso conquiste o apuramento, terminando no top 4 da sua série, a prova que vai atribuir as medalhas está marcada para as 12h20. A final B acontece às 12h10.

À tarde, com início marcado para as 16h59, Iúri Leitão, que já conquistou uma medalha, e Rui Oliveira entram em cena na prova de madison do ciclismo de pista.

Nas competições sem portugueses envolvidos, às 8 horas arranca a quarta e última ronda do golfe feminino, que vai atribuir as medalhas. Pelas 11h28 disputa-se a final combinada de lead, na escalada, e às 12 horas começa o França-Polónia na final masculina do voleibol. Segue-se, às 13 horas, a final da geral por equipas da ginástica rítmica.

A tarde começa com atribuição do ouro no andebol feminino, às 14 horas, com a final entre Noruega e França. Duas horas depois, às 16 horas, é a vez de Brasil e Estados Unidos lutarem pelo ouro no futebol feminino. No atletismo acontecem as finais dos 800 metros masculinos (18h25), 5.000m masculinos (19h) e 1.500m femininos (19h25). O dia termina com o França-Estados Unidos na final masculina do basquetebol.