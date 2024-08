A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro jovens, com idades entre os 16 e 19 anos, suspeitos de roubar em abril e agosto um posto de combustível e um condutor de TVDE na zona do Porto, adiantou esta sexta-feira esta força.

Em comunicado, a PJ referiu que a 27 de abril, pelas 7h30, os suspeitos terão entrado encapuzados num posto de combustível em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, e, ameaçando a funcionária com uma arma, furtaram todo o dinheiro da caixa registadora, tabaco e bebidas alcoólicas.

Noutra ocasião, a 2 de agosto, pelas 23h30, os arguidos pediram um serviço de transporte pela plataforma TVDE e, entrados na viatura, ameaçaram o condutor e mantiveram-no sequestrado até às 5h30 e obrigaram-no a circular entre Ermesinde e Ponte de Lima, com passagens pela Maia, Porto e Matosinhos, explicou.

Os jovens ter-se-ão apropriado de todo o dinheiro que o condutor trazia consigo e ainda levantando dinheiro numa caixa multibanco com o seu cartão bancário, acrescentou.

Os detidos, indiciados por roubo e sequestro, já estão referenciados por crimes contra a propriedade, contou a PJ.