Uma semana depois de esgotar três concertos seguidos na Altice Arena, o rapper norte-americano Travis Scott foi preso em Paris esta sexta-feira após uma luta com o seu guarda-costas no hotel de cinco estrelas onde estava hospedado.

O incidente aconteceu por volta das 5h, no hotel Georges V, tendo sido chamada a polícia francesa para intervir. O rapper foi detido após ter agido de forma violenta com uma agente de segurança que o tentou separar do seu próprio segurança.

Segundo fonte policial, Scott estava intoxicado e imagens da detenção circulam a rede social X.

BREAKING : Travis Scott was arrested in Paris after an altercation in which his own bodyguard knocked him out pic.twitter.com/yAD2RMi1Q6

