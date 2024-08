Sporting e Rio Ave dão esta sexta-feira o pontapé de saída na I Liga de futebol 2024/25, com os ‘leões’ a iniciarem a defesa do título e à procura de um bicampeonato que lhes escapa desde a década de 50.

Apesar dos dois títulos mais recentes sob o comando de Rúben Amorim, em 2020/21 e 2023/2024, a equipa ‘leonina’ tem alcançado títulos pontuais e de forma espaçada, longe da hegemonia de outros tempos. De resto, desde o tetracampeonato consumado entre 1950 e 1954 que os ‘leões’ não vencem dois títulos de campeão seguidos.

O arranque do campeonato acontece depois da disputa da Supertaça, em que o Sporting esteve a vencer o rival FC Porto, por 3-0, e acabou derrotado, já no prolongamento, por 4-3, num jogo de contrastes para os ‘leões’.

Diante do Rio Ave, em jogo agendado para o Estádio José Alvalade (20h15), Rúben Amorim continuará sem contar com os lesionados St. Juste e Nuno Santos, mas vê regressar Matheus Reis, que cumpriu castigo na Supertaça.

No lado dos vila-condenses, o técnico Luís Freire ainda deverá fazer ajustes ao plantel, mas tentará repetir os bons indicadores da última vez que defrontou o Sporting, com um empate 3-3 no Estádio dos Arcos.

Na primeira jornada, com início hoje e fim na segunda-feira, o FC Porto entra em campo no sábado, com a receção ao Gil Vicente (20h30), enquanto o Benfica visita no domingo o Famalicão (18h00).