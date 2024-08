O presidente da FIFA, o suíço Gianni Infantino, e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, reuniram-se este sábado em Paris, à margem dos Jogos Olímpicos, para falarem da candidatura ao Mundial2030, segundo fonte federativa.

De acordo com a mesma fonte da FPF, Infantino e Gomes reuniram-se na capital francesa, tendo a candidatura ibero-marroquina a acolher o Campeonato do Mundo de 2030 sido um tema abordado.

Fernando Gomes, que integra o Conselho da FIFA, está a assistir este sábado à final do torneio feminino de futebol dos Jogos Olímpicos Paris2024, depois de ter estado, na sexta-feira, no encontro decisivo do masculino, vencido pela Espanha frente à anfitriã França.

O projeto dos três países, impulsionado pelo slogan “YallaVamos”, foi entregue em mãos ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, no passado dia 29 de julho, nas novas instalações da FIFA na capital francesa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Mundial2030 vai ser disputado, pela primeira vez, em três continentes, sendo que, além de Europa e África, também passará pela América do Sul, mais concretamente por Argentina, Paraguai e Uruguai, que irão acolher três partidas da fase final, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.

Os três estádios portugueses que irão acolher jogos do Mundial2030 serão o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto.

De resto, o Estádio da Luz – o único dos três com capacidade mínima de 60.000 lugares – irá acolher uma das meias-finais da competição, revelou em abril o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

A oficialização da escolha de Portugal, Espanha e Marrocos como organizadores do Mundial2030 será feita em 11 de dezembro, no congresso da FIFA.