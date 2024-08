A perfeição existe no mundo desporto e tem um nome: China. Numa competição como os Jogos Olímpicos, que contempla os melhores atletas do plantel, o país asiático continua a surpreender e, pela primeira vez na história, ganhou todas as provas dos saltos para a água. Foram oito ouros, num domínio que começou no primeiro dia de competições em Paris e terminou no penúltimo.

Tudo começou na plataforma de três metros sincronizada feminina. Chang Yani e Chen Yiwen pulverizaram a concorrência e conquistaram o ouro. Seguiu-se a plataforma de 10 metros sincronizada masculina e novo triunfo, por Yang Hao e Lian Junjie. Na vertente feminina, Chen Yuxi e Quan Hongchan bateram a Coreia do Norte e garantiram o terceiro ouro para o seu país. As provas coletivas terminaram com Long Daoyi e Wang Zongyuan a superarem o México na plataforma de três metros sincronizada masculina.

???????? People's Republic of China diving into history! A golden sweep like never before at the Olympic Games. ????#Paris2024 #Diving pic.twitter.com/hsDlEzahBp — World Aquatics (@WorldAquatics) August 10, 2024

Na segunda semana de competição, a China voltou a dominar na plataforma de 10 metros feminina e terminou com o ouro e a prata, por Quan e Chen, respetivamente. O domínio estendeu-se à plataforma de três metros masculina, com Xie Siyi e Wang a conquistarem as duas medalhas mais valiosas. Por fim e já com o recorde no horizonte, Chen Yiwen venceu a plataforma de três metros feminina e Cao Yuan a plataforma de 10 metros masculina.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No total, a China venceu as oito provas e colecionou ainda duas pratas e um bronze, amealhando 11 das 24 medalhas em disputa nos saltos para a água. O segundo melhor país foi a Grã-Bretanha, com “apenas” cinco medalhas — uma de prata e quatro de bronze. Os restantes países não superaram as duas medalhas. Ainda assim, os chineses pioraram o registo global de Tóquio-2020 (12 medalhas).

Diving Medals at the 2024 Olympics – 8

China Gold Medals in Diving – 8 Clean sweep. ???????????? pic.twitter.com/WF3Z2KWTDq — theScore (@theScore) August 10, 2024

O domínio chinês na modalidade acontece há várias décadas, embora o país nunca tenha conseguido conquistar o ouro em todas as provas. Recentemente, o Diário do Povo, que é o jornal oficial do Partido Comunista chinês, apelidou esta “falha” de “lamentável”, relata a AP. Olhando aos números, desde Los Angeles-1984 e até Tóquio-2020, a China conquistou 47 das 64 medalhas de ouro em disputa.

Desde que os saltos para a água passaram de quatro para oito disciplinas, em Sydney-2000, nenhum país tinha conseguido conquistar as oito medalhas de ouro. Atualmente, a China venceu 46 dos 56 ouros em disputa desde então. Olhando aos números, a última vez que um país tinha amealhado todos os ouros foi em… Helsínquia-1952 (os Estados Unidos).